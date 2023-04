L’Olympic veut terminer le plus haut possible

SPORTING B : Mbeng est de retour de suspension. Monticelli est suspendu. Sangare, de Neve et Wester sont blessés. Noyau : Patron, Denuit, Dalle Molle, Ozonwafor, Hoedaert, Benaets, Debast, Lokembo, Lutte, Rousseau, Bongiovanni, Muland, Ntelo, Okumu, Mbeng.

Que peut encore espérer l’Olympic de Charleroi, cette saison ? Malgré une belle cinquième place, le Top 3 semble pratiquement inaccessible pour les Dogues, notamment en raison de leur récente défaite contre Ninove. De plus, la décision de la commission des licences concernant la D1B n’est pas favorable. Le contexte est délicat pour les Carolos. "On doit se concentrer sur les quatre dernières rencontres, lance Xavier Robert, l’entraîneur. Notre idée est de terminer le plus haut possible et de faire mieux que la saison dernière. Au bilan comptable, on compte déjà trois points de plus. Mathématiquement, tout est encore possible, même si je ne vois pas la RAAL et les Francs Borains perdre deux rencontres d’ici la fin de la saison…"

Les Carolos doivent une revanche au staff et aux supporters, après leur défaite contre Ninove. "On n’a pas su réagir durant nos temps faibles, au niveau défensif. On n’a pas su profiter de nos temps forts, au niveau offensif, pourtant les occasions étaient présentes pour faire la différence. On doit désormais se concentrer sur notre nouveau match."

Une belle rencontre qui devrait raviver quelques émotions dans la tête des supporters. "Cela reste un derby contre le Sporting. On doit tout donner pour l’emporter, à la maison. Maintenant, on se pose une vraie question ; qui seront nos adversaires en face. Le coach va sans doute faire jouer les éléments de l’équipe première qui étaient sur le banc contre Genk et qui peuvent être alignés avec les U23. C’est donc difficile de prévoir cette rencontre, avec ce facteur X."