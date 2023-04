Gerpinnes: "À 90 minutes d’une nouvelle montée"

Grâce à son petit point d’avance sur Roselies, Gerpinnes est en pôle pour décrocher la timbale. Mais pour cela, les Gerpinnois devront prendre le meilleur sur une équipe de Thuin qui a su relever la tête au cours des dernières semaines. "C’est un groupe qui fonctionne bien et qui a le vent en poupe, explique Jonathan Feria Matias. Ce sera donc un beau combat pour les spectateurs. Nous, on ne doit pas y réfléchir. Il faut gagner, c’est notre seule mission. La pression ? Oui, elle existe, mais elle est positive. On a une chance de décrocher le titre, on doit en profiter, c’est plutôt rare dans une carrière."