Buts: Osvaldo (1-0, 2e), Wilde (2-0, 4e), Vaelen (2-1, 5e), Ghislandi (3-1, 10e), Wilde (4-1, 12e), Pernet (4-2, 12e), Lamsaiah (4-3, csc, 15e), Paulus (4-4, 10 m, 20e), Atssouli (5-4, 23e), Janssens (5-5, 27e), Dahbi (5-6, csc, 34e ; 6-6, 35e), Ghislandi (7-6, sur pen., 36e).

Le Futsal Team a entamé cette deuxième phase des quarts de finale de la bonne manière. Osvaldo et Wilde mettent les Carolos sur orbite. Luiz Aranha, le coach carolo, aligne deux quatres différents mais le deuxième fonctionne moins bien. Qu’à cela ne tienne, ses hommes parviennent rapidement à mener 4-1 grâce à Ghislandi et Wilde. Charleroi domine mais gâche plusieurs opportunités et ne parvient donc pas à tuer le suspense. Les Limbourgeois en profitent pour recoller au score. Lamsaiah inscrit un but contre son camp et le Futsal Team accumule six fautes, ce dont profite Paulus pour égaliser sur un 10 m.

La frustration est palpable pour des Carolos dominateurs mais pas tueurs.

La seconde période redémarre sur un solo d’Atssouli qui relance la mécanique locale. 5-4. Dans la foulée l’ailier carolo rate le KO et Janssens en profite pour égaliser. Le Futsla Team manque beaucoup trop de réalisme pour un tel rendez-vous de fin de saison. Dahbise loupe et inscrit un but contre son camp mais se rachète une poignée de secondes plus tard en égalisant: 6-6.

Vaelen commet une faute déterminante sur Ghislandi qui se fait justice sur penalty et il fixe le score à 7-6. Eisden monte à l’assaut des buts carolos mais commet des erreurs et monte vite à cinq fautes. Le Futsal Team n’en profite pas.

Idrissi, le gardien carolo, prend des risques en se positionnant haut sur le parquet et laisse les Limbourgeois se créer une occasion mais l’essai d’Eisden touche l’équerre des buts carolos. Le portier du Futsal Team doit encore intervenir pour maintenir le score à 7-6.

Vainqueurs à Eisden 2-7, les Carolos se qualifient pour les demi-finales des play-off grâce à ce succès étriqué. Ils devront se montrer plus efficaces pour espérer disputer la finale.

Le FMC Charleroi, lui, a été éliminé. Battus 5-7 vendredi dernier, les Carolos ont reçu une gifle à Herentals: 9-1.