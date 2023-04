En se classant dans les quatre premières équipes, les filles du président Jean-Pierre Murari se sont qualifiées pour les play-off I. Et qui dit PO I, dit participation à une Coupe d’Europe. Le classement détermine quant à lui à laquelle coupe les joueuses participeront. Si les Dauphines venaient à battre Oudegem sur le score de 1-3 ou de 0-3, alors elles se qualifieraient pour le CEV Cup. Tandis que si elles perdent, elles seront reversées en CEV Challenge Cup. Attention, si les Dauphines venaient à gagner 3-2, le "Golden Set" serait alors disputé. Du suspens en perspective…

Pour le président de Charleroi Volley, l’objectif est atteint mais il ressent un engouement autour de cette possible troisième place: "A l’aller, nous nous sommes inclinés 2-3. Nous avons donc un point et notre adversaire en a deux. Malgré le fait que nous soyons qualifiés pour la Coupe d’Europe et que nous avons donc rempli notre mission, je ressens un énorme engouement autour du podium."

En effet, sous l’impulsion du bénévole Sylvain Renna (responsable VIP du club), un car a été organisé pour le déplacement jusqu’à Oudegem. Jean-Pierre Murari poursuit: "Je me demande ce qu’il s’est passé pour qu’un enthousiasme pareil se développe (rires). Cela va être un super-match je pense. J’espère qu’on ne sera pas humilié d’un 3-0 ! Ce serait décevant. Maintenant, perdre 3-0, c’est toujours triste, peu importe le moment de la saison. J’aimerais du spectacle. Ce sera la dernière de Diana Castano, notre emblématique libero. Je suis ravi de l’implication des supporters et de l’importance que donnent les filles à ce match. J’entends que les joueuses sont hypermotivées, je n’avais même jamais ressenti cela avant, pas même avant le début des play off ! Je pense que pour les filles il s’agit vraiment de la der des ders, un dernier tour de terrain, un dernier smash".

Si Diana Castano arrête sa carrière pour devenir entraîneur des Nationales 3 au sein du club, du côté d’Oudegem, ce sera le dernier match d’un monument du club, Nina Coolman. À noter, ces deux joueuses ont beaucoup apporté au volley-ball belge ces dernières années !