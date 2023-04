Nationale 1

Malheureusement, Don Bosco n’a pas réussi son pari d’atteindre la quatrième place du classement pour être candidat à une montée en Superdivision. " Officiellement, le règlement dit qu’on ne peut pas demander aux cinquièmes de monter, mais on a de bonnes chances de croire qu’ils pourraient nous le proposer quand même. Sokah et la Villette Charleroi ne peuvent pas monter étant donné qu’ils ont déjà une équipe en Superdivision, et, d’après nos échanges, Braine et Astrid Herstal ne souhaiteraient pas aller dans la division supérieure.

J’ai déjà discuté avec la Fédération et avancé mes arguments pour la convaincre de changer ce règlement. Sans montée et ni descente en Super, cette division risque de perdre de sa substance", analyse Julien Renard, membre de l’équipe et président du club tournaisien.

Régionale

C’était attendu, Basècles B a tenu sa promesse : obtenir la seconde place dans sa série de Wallonie-Bruxelles. Officiellement seconds, les Basèclois iront jouer les barrages pour rejoindre la division 3 nationale. "Bien que nous avons perdu quelques matchs en début de saison, nous avons réussi à atteindre notre objectif. Nous irons aux barrages et nous viserons la première place. Il y aura quatre matchs à pression qu’il faudra jouer sur deux samedis, il sera nécessaire de tenir physiquement et moralement. Nous jouerons avec l’équipe type composée de nos jeunes qui se sont battus toute l’année. J’aimerais que ça soit leur victoire!", espère Antoine Delaite, membre de l’équipe B et sélectionneur à Basècles.

Première provinciale

Connu depuis plusieurs semaines, le champion de la série A de la première provinciale n’est autre que l’équipe de Blicquy. Contre vents et marées, le club a réussi à se montrer assez compétitif pour assurer le titre de champion. "Ce fut une saison mouvementée qui s’est super bien terminée. Je retiendrais la cohésion de notre noyau qui a permis ce résultat fantastique. Tout le monde s’est donné à fond, ce qui nous a permis d’être champions", confie avec gratitude le premier joueur de Blicquy, Christophe Quintin.

En seconde position, on retrouve, avec trois points d’écart des premiers, l’équipe de Basècles C qui est également assurée de monter en régionale. "C’était notre objectif. Cette montée représente une belle opportunité pour les jeunes!", se réjouit Antoine Delaite.

Villoise, qui termine sur la troisième marche du podium, pourra se présenter aux barrages pour tenter la montée. " Quand on a vu que Basècles renforçait au second tour, on s’est dit que ça allait être plus dur que prévu, et donc on s’est accrochés à la troisième place, mais au début du championnat nous n’avions pas l’ambition de monter de division.

Nous allons quand même tenter les barrages, en se disant que si nous perdons ce n’est pas bien grave, nous sommes tout aussi bien en P1. Notre seule motivation est d’amener pour la première fois Villoise en régionale, une belle vitrine pour le club! ", évoque Stéphane Pécriaux, membre de l’équipe et secrétaire de Villoise.

Deuxième provinciale

Plusieurs équipes de Wallonie picarde rejoindront la première provinciale l’année prochaine. Dans la série A, Saint Piat C termine à la seconde place et a déjà la certitude de monter dans la division supérieure la saison prochaine. "Lorsque que nous avons battu la forte équipe de Colfontaine, et appris que Leuze ne souhaitait pas monter, nous avons compris que nous avions des cartes à jouer et les sélectionneurs ont davantage mis l’effort sur notre équipe, plutôt qu’en A et B. Malheureusement, nous avons deux départs la saison prochaine, dans nos deux premières équipes. Notre noyau C risque donc d’être déforcé. Bien que les joueurs montant estiment la P1 un peu trop forte pour eux, ils sont d’accord de relever le défi d’un maintien dans cette division, avance confiant Rémi Viste, membre de l’équipe C de Saint Piat. Personnellement, je suis content de pouvoir rejouer en première provinciale! "

Papignies se positionne lui aussi en seconde position. Cependant, suite à quelques problèmes dans la série, la montée de l’équipe n’est pas assurée. "De plus, si nous rejoignons la première provinciale, nous aurons besoin de deux transferts, sinon nous ne pourrons pas assurer la saison ", s’inquiète Fabrice Dhautcourt, secrétaire du club.

Bien que Huissignies et Leuze ont exprimé durant l’année ne pas être candidats pour une montée, en étant troisièmes de leurs séries respectives, ils pourraient toutefois rejoindre la P1 en remportant la phase des barrages.

Retrouvez le tableau complet des trois premiers de chaque division dans les pages de notre journal papier