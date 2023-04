Suspense au hall polyvalent

À l’heure de l’entre-deux, les Carolos connaîtront donc le résultat de Linthout. Mais de toute façon, la victoire est nécessaire pour revenir à hauteur de Haneffe et dépasser ce dernier. En confirmant le succès de l’aller, les Olympiens laisseraient dès lors trois équipes derrière eux et renouvelleraient leur bail en R2. Cela poserait problème au club, qui n’a pas vraiment les moyens et l’envie d’aligner deux équipes à ce niveau de compétition. Bonjour, l’imbroglio !

Alleur – Charleroi (s. 18 h 30)

Le suspense est relatif et léger à la veille de la dernière journée. En théorie, le Charleroi Expérience Performance peut encore dépasser le Fresh Air et bénéficier de l’avantage du terrain en cas de balle éventuelle en demi-finale des play-off. Les Carolos sont attendus chez un adversaire, Alleur, n’ayant pas dit son dernier mot en ce qui concerne la 4e place. Surtout, Linthout termine à la maison, dimanche, face à Huy, qui n’a pas remporté que deux petites parties cette saison.