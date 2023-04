Les Spirou Ladies B se déplacent à Alleur pour leur dernière sortie, dimanche à 15 heures. Pour les deux équipes, ce duel n’a plus d’importance particulière. Les Liégeoises n’éviteront pas la culbute. De leur côté, les joueuses de Fabien Muylaert ont d’ores et déjà assuré l’essentiel en renouvelant le bail.

Ceci dit, on attend avec intérêt le résultat de l’assemblée générale du club programmée hier soir. Il est certain que Spirou Ladies et Charleroi Expérience Performance fusionneront. Logique. On retrouve les mêmes personnes impliquées de part et d’autre. Reste à voir sous quel nom évoluera le club.

Il y a aussi la question de la reprise de la P1 du Montagnard, à confirmer. Signalons que la commune de Montignies-le-Tilleul n’est pas très chaude concernant l’arrêt du BFM, qui pourrait donc continuer, au minimum, au niveau des jeunes.