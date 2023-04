le FMC Charleroi a "donné trop de cadeaux"

Mais cette équipe du FMC est assez étrange. Menée, elle parvient à revenir dans le coup, grâce notamment à un bon Rahou à la baguette. S’il a parfois forcé son jeu, en raison de l’inactivité de son équipe, il a également trouvé les bons moments pour délivrer des assists. "Oui, c’était l’une des bonnes périodes de l’équipe. Malheureusement, on parvient à revenir à un petit but et on offre un nouveau cadeau à l’adversaire… C’est notre plus grand problème depuis le début de la saison."