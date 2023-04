Défense de ceinture réussie pour Antoine Vanackère

Après avoir obtenu la ceinture IBO Continentale des super-légers en juillet 2021, et défendu une première fois ce titre en octobre 2022 Antoine Vanackère remonte sur le ring samedi dernier au Dôme de Charleroi. Deux rounds et moins de six minutes, il envoie son adversaire, le Vénézuelien Leonardo Uzcategui, au tapis. Le Bruyérois l’emporte sur K.-O. " Je n’ai pas le temps de bien développer ma boxe, mais cela me permet de me rendre compte du bienfait de mes 8 semaines de camp de préparation avec mon coach à Springfield. L’objectif était de tâter le terrain et de mettre des coups longs en travaillant ma défense lors du premier round, avant d’accélérer dès que je le sentais. Ce que je fais dans le second round ", commente le vainqueur. La suite du programme, c’est, en principe, le 1er juillet, à Namur, pour le boxeur qui a faim de ring et de combats.