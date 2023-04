Ana Zecevic sera encore carolo l’an prochain !

Anastasija Zecevic, 19 ans et étudiante en droit, fera partie du noyau carolo lors de la saison prochaine. Une blessure l’avait stoppé dans son élan alors qu’elle était d’attaque pour devenir peu à peu titulaire eu centre. La jeune joueuse revient sur son parcours et nous explique les raisons pour lesquelles elle rempile avec Dimitri Piraux: "Mon moral était très très bas après la blessure, après l’opération c’était très dur aussi de se rendre compte que je n’allais plus pouvoir jouer jusqu’à la saison prochaine. Aujourd’hui j’ai fait mon premier entraînement technique. Ça, c’est vraiment quelque chose qui me motive et cette blessure m’a beaucoup appris, je vais revenir plus forte je le sais ! J’adore l’équipe, le club, le staff, j’ai beaucoup appris grâce à la confiance de Dimitri, cette saison j’étais censée être là à 100% mais je me suis blessée donc je vais remettre ça à la prochaine saison. La saison n’est toujours pas finie mais j’ai déjà hâte de reprendre la nouvelle."