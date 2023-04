Les résultats: Valentin Piéraert (A15) - Diogo Carvalho (As5) 2-3 (0-1), Enio Mendes (As5) - Pavel Platonov 3-2 (1-1), Thibaut Darcis (A8) - Alex Smirnov (A5) 3-1 (2-1), Piéraert - Platonov 1-3 (2-2), Darcis - Carvalho 3-0 (3-2), Mendes - Smirnov 2-3 (3-3)

La Superdivision offrait deux belles rencontres dimanche soir. La Villette défiait Sokah, deuxième de la série. La Castellinoise, elle, recevait Diest, le champion en titre. La soirée a réservé de beaux moments aux supporters de la Palette Patria qui a enregistré un beau partage. "C’est un beau résultat mais, au vu du déroulé, je suis un peu déçu, avoue Michel Mathy, le président castellinois. Enio Mendes mène 10-6 dans la dernière rencontre alors que c’est 3-2 mais il ne parvient pas à conclure. C’est dommage. Cela dit, ce partage va amener un joli capital confiance qui pourrait nous être utile, par exemple en coupe de Belgique."

Finale de coupe ?

On le sait la coupe est une compétition qui compte pour la Palette Patria. Et cette saison, les Castellinois ont une réelle chance de disputer la finale. Ce dimanche, ils affronteront l’EBS en demi-finale et ils seront favoris. "C’est vrai qu’en championnat nous avons largement dominé nos voisins. Mais je sais qu’ils sont très motivés à l’idée de jouer une finale. Ce ne sera donc pas évident cette rencontre mais ce serait impardonnable de ne pas nous qualifier malgré tout le respect que méritent nos adversaires." Pour cette rencontre, Fred Sonnet, qui était d’ailleurs présent dimanche pour soutenir ses équipiers, prendra le relais d’Enio Mendes.

Mais avant de se concentrer sur la coupe, les Castellinois ont encore une rencontre importante à disputer. Ils se rendront au Sokah ce mercredi. "J’espère que nous pourrons proposer une prestation du même niveau que face à Diest. Il n’y a plus qu’un point d’écart au classement entre Diest et notre prochain adversaire. Le titre se jouera donc lors de la dernière journée, quand ils se rencontreront. Nous, nous devrions terminer troisièmes mais nous essaierons ce mercredi de forger le meilleur résultat possible." Les Castellinois pourraient même s’imposer en arbitre de cette fin de saison en cas de succès à Hoboken.

Sokah 6 - Villette 0

Les résultats: Quentin Robinot (As3) - Charles Janssens (B2) 3-0 (1-0), Mathieu de Saintilan (As7) - Francisco Ruiz Rodriguez (As19) 3-1 (2-0), Benjamin Brossier (As6) - Xavier Wats (B0) 3-0 (3-0), Robinot - Ruiz Rodriguez 3-0 (4-0), Brossier - Janssens 3-0 (5-0), Saintilan - Wats 3-0 (6-0).

Les Villettois n’ont pu arracher qu’un seul set face à Hoboken. Il faut aussi souligner que Clément Chobeau, le numéro 1 carolo n’était pas présent en terres anversoises.