Forchies accède à la P2 par la grande porte

Le 5e titre de l’histoire

Durant l’échauffement déjà, cela sentait bon l’ambiance d’un grand match à la rue du Huit. La sono, les chants de supporters, le bruit des pétards et les fumigènes étaient la meilleure preuve d’une excitation grandissante au fil des minutes. La première scène de liesse survenait enfin à la 48e minute quand le coup de canon du capitaine Guiseppe Covone s’en allait mourir dans le but adverse. "J’ai su récupérer le ballon pour effectuer mon petit crochet et frapper. Ça a été un but libérateur et ensuite nous avons déroulé", détaillait le capitaine local. Dès la 64e minute de jeu, moment du troisième but filamarchois, les chants "et un, et deux et trois zéros" ou encore "on est en P2" résonnaient dans les travées de la tribune latérale, comble pour la fête. Sur le coup de 16 h 45, Nicolas Frydrak, le staff et les joueurs se congratulent. Forchies est champion et peut célébrer le 5e sacre de son histoire en 98 ans d’existence !

"C’est un sentiment génial, en plus que je fête ce titre avec mon petit frère Aléandro et avec le groupe dont une grosse partie est originaire d’ici. Nous sommes une bande de copains qui prend du plaisir sur le terrain", résumait Guiseppe Covone au milieu des scènes de joie.

Le maintien, avant tout

Si Forchies a survolé la P3C, le niveau montera encore d’un cran la saison prochaine à l’échelon supérieur. Pas question de faire l’ascenseur. "Ce n’est pas la première montée que connaît le club. Pour éviter de redescendre, on va tâcher de ne pas commettre les mêmes erreurs du passé en effectuant par exemple vingt transferts. Non, nous allons garder l’essence de notre groupe et annoncer, dès la semaine prochaine, des transferts. Il faudra se maintenir le plus vite possible et réapprendre à perdre. Ce qui est compliqué quand tu ne perds qu’un seul match sur la saison", prévient Nicolas Frydrak, le coach.