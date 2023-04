Corinne Léonard continue l’aventure Tchalou !

La gauchère de Tchalou, rempile pour une saison. La jeune étudiante en kiné a été confrontée à quelques difficultés mais elle ne rêve plus que de Ligue Dames à présent: "Alors au début je dois dire que je ne me sentais pas forcément à ma place mais j’ai vite vu les progrès arriver et j’ai réussi à prendre en confiance. Au final j’ai adoré le niveau de ligue Dames. Ça m’a apporté tellement de bonnes choses, ça a forgé mon caractère, j’ai fait de superbes rencontres et j’ai vu l’évolution énorme que j’ai pu faire." Quant à son choix de continuer à Tchalou, sa réponse est catégorique: "J’ai choisi de continuer avec Ugo Blairon car justement cette évolution je la lui dois beaucoup. Ensuite, je dois dire que je suis tombée sous le charme de ce club, les gens qui en font partie sont tellement attachants et j’adore leur manière de voir le volley. Mon ambition à long terme serait de pouvoir commencer à affirmer ma place en tant que titulaire et de devenir une joueuse complète."