18-25, 25-18, 25-19, 21-25, 10-15

Les filles de Dimitri Piraux se sont battues mais en vain. Pour rappel, la première équipe à avoir gagné deux fois remportera la troisième place et donc une place pour la CEV Cup tandis que les quatrièmes participeront à la CEV Challenge Cup. Pour l’instant, Oudegem possède donc 2 unités tandis que Charleroi en possède une. Charleroi devra donc s’imposer à Oudegem s’il veut toujours pouvoir briguer la dernière marche du podium. On s’attendait à recevoir beaucoup de monde à Ballens mais ce n’était toutefois pas la grande affluence. Il est vrai que la qualification pour l’Europe est de toute façon assurée. C’était en outre le dernier match à domicile des Dauphines et le dernier match de Diana Castano toujours reléguée sur le banc à cause de petits pépins physiques. Elle a donc fait ses adieux à ses coéquipières et à ses fidèles supporters. Attention… Diana quitte la Ligue Dames mais va reprendre le rôle de coach de la N3 Dames à Charleroi Volley. Ce n’est donc qu’un court au revoir.

Lise De Valkeneer a ensuite pris le micro pour remercier le staff et les supporters. La grande classe cette joueuse. La seule ombre au tableau plein d’émotions: la défaite.

Dimitri Piraux explique la défaite d’un point de vue tactique: "La coach adverse, Fien Callens, a changé sa passeuse. Elle a fait monter au jeu Elise Van Sas, qui, pour moi, est meilleure que sa première passeuse et nous avons été mis en difficulté. J’ai fait à nouveau jouer Camille Hannaert au poste de libero. Elle a eu des bonnes stats. Je ne sais pas encore où elle jouera l’année prochaine. C’est à voir !"

Clara Naticchi à Tchalou depuis 12 ans, continuera l’aventure Ligue Dames dans l’équipe d’Ugo Blairon la saison prochaine.