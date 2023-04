Buvrinnes 1 - Carnières 3

Le leader a bien géré ce match tout en alimentant le marquoir avec Salah et Ramdani (2). Il devra néanmoins attendre la semaine prochaine pour fêter le titre.

Gouy 2 - J. Trazeg. 1

Venue avec dix joueurs, la Jeunesse Trazegnies a fait bonne figure en ouvrant la marque via Detal. Mais les Gouytois ont fini par s’imposer grâce à W. Di Mezzo et Pittol.

Goutroux 2 - Anderlues 3

Les visiteurs s’en sortent bien grâce aux buts de Colina, Rossi et Navez. Accrocheurs, les Goutrousiens sont revenus au score avec Durigneux et Chardon. "À la 90e, ils tirent sur le poteau", confie le coach anderlusien, Pierre Santoro.

Marbaix 6 - Merbesars 1

Marbaix a déroulé après la pause avec Conreurs, Maréchal (2), Genicot, Moriconi et Matthys comme buteurs. Tout reste possible pour le tour final. "90% du noyau vont quitter le club, annonce l’entraîneur Jérémy Motte. On profite des derniers matches ensemble."

Roux 1 - Courcelles 4

El Sakar (2), Cakir et Antenucci ont mené les Coqs vers le succès. Youri Kabeya a annoncé qu’il ne serait plus le coach de Courcelles B la saison prochaine.

Monceau 5 - Snef 0

Comme à l’aller, Monceau a corrigé Snef avec des buts signés Petriello (2), Willem, Piazza et Lo Bue.