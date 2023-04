Cartes jaunes: Allard, Castellana, Courtin Silva.

Buts: Zidda (0-1, 6e), Derbal (1-1, 16e), Haillez (2-1, 39e), Lesage (3-1, 63e), Quina (3-2, 76e).

PAYS BLANC: Cuzzucoli, Huyzentruyt, Haillez, Derbal (87 e Devillers), Ciot, Lesage, Renard (79e F. Carbonnelle), Baudry, Filmotte, Fakhar, Simo (91e Delval).

RANSART: Allard, Castellana, Miceli, Degeyter, Dosogne, Nastulla (71e T. Cagnina), Courtin Silva, Hemal (61e Quina), Yedoh (85e Di Paolo), Zidda, G. Cagnina.

Le Pays Blanc a ponctué sa saison à domicile par un dernier succès. Pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour le duo Depreter-Delaby quand Zidda trompait la vigilance de Cuzzucoli après quelques minutes de match. Mais les locaux réagissaient rapidement, d’abord par Derbal puis par Haillez pour renverser la vapeur. Le score aurait d’ailleurs pu être plus lourd pour les Ransartois car les Antoiniens se montrent assez maladroits devant Allard.

La seconde période sera beaucoup moins plaisante à regarder. Lesage ajoute sa rose au bouquet local avant que Quina ne ponctue son entrée au jeu par le second but visiteur. On notera aussi l’apparition en fin de match de Loïc Delval sur le synthétique avant sa retraite sportive annoncée cette semaine, faisant suite à celle de Sébastien Abrassart la semaine dernière.