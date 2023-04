Arbitre: M. Parent.

Cartes jaunes: Vanhorick Mazzù, Ouedraogo.

Carte rouge: Demerisse (90e).

But: Giorlando (1-0, sur pen., 44e).

PÀC/BUZET: Vandenvelde, A. Francart (79e Merckx), Bailly, D. Francart, Van Roosendael, Demerisse, Brismez (8e Mazzù), Giorlando, Ficheroulle (85e Chibane), Hemberg, Vanhorick.

HORNU: Poulain, Ouedraogo, Koutaine (57e Leno), Rawash, Gourad, Pasqualino, Ayivi (70e Montcho), Mehamdia, Marro, Hadjeb (57e D’Errico), Van Waeyenberghe.

Les Pont-à-Cellois ont souffert face à des Montois qui n’avaient, pourtant, plus rien à gagner dans cette fin de saison. Au contraire des troupes de Roch Gérard à qui il ne manquait plus grand-chose pour confirmer leur présence au tour final, aux côtés de Flénu, Molenbaix et Péruwelz.

Il aura, finalement, fallu une poussée sur Alan Francart dans le rectangle d’Hornu pour que le stade Van Mellaert puisse exulter. Giorlando prenait Poulain à contre-pied et, juste avant le repos, le plus difficile était réalisé pour les PàCmen qui avaient déjà hérité des principales possibilités. Même si les essais de Vanhorick et Giorlando n’avaient guère donné des sueurs froides à l’arrière-garde visiteuse.

La seconde période n’était pas plus prolifique. Hornu mettait le nez à la fenêtre mais les minutes passaient sans réellement apporter des phases concrètes. Dans un rectangle comme dans l’autre.

Mais la partie aurait pu basculer dans les arrêts de jeu et les Buzétois auraient pu voir leurs rêves de tour final reportés. Demerisse commettait la faute nécessaire et était logiquement exclu, ce qui offrait, de plus, une opportunité unique pour les Montois. Mais le coup franc de Mehamdia échouait sur l’équerre du but de Vandenvelde qui se jetait, ensuite, sur la volée de D’Errico, présent sur le second ballon. Une issue favorable pour une rencontre très pauvre en occasions.

"Hornu n’a rien lâché, jusque dans les arrêts de jeu, et nous avons peiné à trouver les bonnes solutions, avoue le T2 pont-à-Cellois, Thierry Baume. On ne retiendra que les trois points qui nous permettent d’atteindre le tour final. Nous y serons le Petit Poucet mais nous allons tout faire pour aller le plus loin possible. Notre saison est, d’ores et déjà, réussie."