Monceau a déjà tourné la page

Décidément, Snef, troisième classé, réussit bien aux Moncellois. Vainqueurs 1-6 à l’aller, les hommes de Durmuz Ozcelik ont remis le couvert avec un score de 5-0: "En première période, nous menions 1-0 sans vraiment le mériter, analyse le coach. Snef a eu plusieurs occasions, alors que nous n’étions pas au top. Mais le deuxième but a assommé notre adversaire, on a vu un autre match en deuxième mi-temps." Monceau fait donc durer le suspense dans la course au titre: "Non, Carnières sera champion, rétorque Durmuz Ozcelik. Il reçoit Roux B, l’avant-dernier, la semaine prochaine. On dit même que Roux veut déclarer forfait. On a déjà le regard tourné le tour final. Mon avenir ? J’ai annoncé que si nous montions en P3, je resterais en compagnie de mon T2, Costa Roditis. Dans le cas contraire, j’arrêterais d’entraîner. Je n’ai pas envie de faire une autre saison en P4."D.D.R.