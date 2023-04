Merbesars a assuré l'essentiel pour la der'

Comme Grand-Reng, Merbesars a joué sa dernière rencontre en championnat ce dimanche. Les deux équipes peuvent désormais se concentrer sur le tour final. Rémi Rosier y pensait déjà avant le match contre Marbaix. "J’ai fait beaucoup tourner et donné du temps de jeu aux joueurs qui en avaient besoin. Il fallait éviter les blessures. Dans le contenu, il n’y a pas eu de débat. Mon gardien n’a reçu qu’un seul ballon. C’était un duel de fin de saison. On va probablement perdre la troisième place au profit de Gozée, c’est dommage même si c’est anecdotique. À présent, on va attendre le tirage. On va aborder cela sans pression. On n’a aucune obligation de monter. Si on y parvient, ce sera de l’expérience supplémentaire pour le groupe."