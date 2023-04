Cartes jaunes: Sotgiu, Florue, Vanhorick, Steens, Fanara.

Buts: Rouane (1-0, 30e), Kaminiaris (1-1, 48e), Sotgiu (1-2, 58e).

GILLY: Mouffe, Tandoum, Vanhorick, Rouane, Hamri, Hanicq, Dahmani, Mbango Bosakwa, Steens (62e Lerat), Dinari, Zaougui (70e Oktay)

SOIGNIES: Godeau, Ombessa (70e De Grave), Florue, Fanara, Nasca, Kaminiaris (70e Mszanecky), Sotgiu (77e Lebrun), Belfiore, Amys, Desmecht, Mittiner

Cela sentait le match de fin de saison, au pied du Vélodrome. Lokman Atasever, le coach gillicien, intronisait pas mal de jeunes, en vue de faire tourner son effectif, les Gayolles n’ayant à proprement parler plus d’enjeu sportif en P1 cette saison.

Les choses commençaient plutôt bien. Rouane déflorait le marquoir à la demi-heure de jeu pour les locaux. C’était le score à la mi-temps. Les Gilliciens subissaient ensuite le jeu en début de seconde période et encaissèrent deux buts en quinze minutes. Les Sonégiens assuraient ainsi le maintien.

Pour le plaisir

Lokman Atasever revenait sur la rencontre: "C’était un match qui sentait la fin de saison, nous ouvrons le score et rentrons au vestiaire avec cet avantage. Ensuite, ils mettent deux buts. J’ai fait tourner mon équipe, avec plusieurs U17, en vue de leur donner du temps de jeu. Il leur manquait un point et ils étaient plus concentrés. J’avais demandé à mes joueurs de prendre du plaisir et préparer la prochaine saison."