"Je veux terminer sur un titre"

D’un point de vue personnel, l’élément offensif de 43 ans a marqué son 105e but pour les Gerpinnois, ce dimanche. "Cela me fait vraiment plaisir. Je suis heureux d’avoir pu franchir ce cap, surtout avec cette équipe. C’est grâce au groupe si je marque autant. Il me reste une rencontre pour aider l’équipe à aller chercher le titre."

Contre Thuin, Gerpinnes devra faire la différence, dès la semaine prochaine. "Il nous reste une grosse mission. Je veux vraiment terminer ma carrière sur ce titre. J’ai bientôt 44 ans. Mon corps commence à me le faire sentir. J’ai aussi envie de penser à moi et à ma famille. Je pense avoir fait beaucoup pour le football provincial, à Ransart ou ici. J’ai envie de conclure ma carrière sur un titre. Je n’en ai jamais eu. Ce serait une jolie récompense pour la fin de mon parcours chez les A."

Pour cela, les Gerpinnois devront gagner contre les Thudiniens ou espèrent un faux pas de Roselies contre Jumet. La dernière journée risque de valoir le détour au sein de cette série.