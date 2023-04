Binche 2 - Roux 2

Les Roviens ont encore leur sort entre les mains et devront faire le boulot lors de la dernière journée pour se maintenir dans la série.

La Louvière 1 - PàC 0

Un but concédé dans le premier quart d’heure de la rencontre a fixé le marquoir.

Maurage 2 - Trazegnies 0

Les hommes de Cosimo Schena ne peuvent plus espérer que la place de barragiste.

La Buissière 4 - RAAL 1

Le dauphin de Forchies a trébuché et laisse filer le titre aux Filamarchois.

Forchies 3 - Ecaussin. 0

Grâce notamment à un boulet de canon de Guiseppe Covone, les gars de Nicolas Frydrak sont officiellement champions.

Ronquières 1 - Goutroux 0

Christophe Barrit et les siens devront mieux préparer le tour final.

Division 3D

Rance 0 - Gosselies 21

Les Casseroles empochent les trois points de la victoire après un très large succès chez la lanterne rouge.

Ransart 3 - Marcinelle 1

Cette défaite éteint les derniers espoirs de titre pour les visiteurs.

"C’est une déception parce qu’on ne peut pas fêter le titre ce soir, mais tout le mérite revient à Bouffioulx qui a été plus constant que nous, félicite Ahmed Gherdaoui, le T1 marcinellois. Peut-être que les joueurs étaient émoussés par tout le travail fourni pour revenir en tête de classement. Il reste le tour final et on va tout faire pour aller au bout."

Fleurus 4 - Jamioulx 0

"Mega mega" mauvaise opération pour les Jameloviens, dixit Jeremy Lemarque le T1. Solre-Saint-Géry passe devant pour la dernière place au tour final. "Il faudra compter sur un faux pas de Ransart à Erpion, la semaine prochaine, pour espérer récupérer notre place au tour final", confie le coach de Jamioulx.

Bouffioulx 3 - Gerpinnes 1

Grâce à cette belle victoire, les Bouffaloniens empochent le titre au bout du suspense.

Farciennes 0 - Frasnes 0

Ce match nul permet aux Frasnois d’éteindre définitivement les espoirs de maintien pour Boussu.

Jumet 7 - Boussu-lez-W. 0

Sèchement battus à Jumet, les gars de Marc Roelants culbutent en P4. Un an à peine après avoir été promus…

Baileux 2 - Solre-St-Géry 6

Dans le derby, ce sont les Solréziens qui sont sortis vainqueurs et qui passent devant Jamioulx au classement et sont provisoirement au tour final.

Montignies 2 - Erpion 4

Longtemps devant au classement, les Montagnards terminent la saison sur une mauvaise note.