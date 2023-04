Fiesta à Forchies et Bouffioulx

Avant l’entame de cette 29e et avant dernière journée de championnat, la probabilité de connaître au moins un des deux champions de P3C et P3D était forte. En disposant aisément d’Écaussinnes, Forchies a confirmé la haute probabilité. Dès 16 h 45, la fête a pu débuter à la rue du Huit. "C’est une grande fierté, car c’est le club de mon cœur, confiait après la fin du match le coach champion Nicolas Frydrak. Mon père a été dans le comité, j’ai joué au club en école de jeunes et je fête le deuxième titre de ma carrière ici. Place à la fête."