EN IMAGES | Une course nature à l’abbaye de Soleilmont

Une course de 5 et 10 km en pleine nature au cœur du bois de Soleilmont, au départ de l’ancienne abbaye en soutien à la Maison Mieux-Etre qui accompagne les personnes atteintes du cancer dans leur quotidien. Elle avait la particularité d’être reprise dans deux challenges (le Vals & Châteaux et le challenge de la province de Hainaut). Ce sont deux "revenants" qui l’ont emporté chez les hommes: le Ransartois Michaël Gillain sur la longue distance et le Preslois Xavier Kortleven sur le court. Tous deux n’avaient pas été épargnés par les blessures ces derniers mois. Chez les féminines, la jeune Chloé Recloux a encore impressionné en gagnant le 5 km devant la régionale de l’étape, l’aînée Fabienne Knott.