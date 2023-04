Cartes jaunes: Marchand, Nuyts, Heddaji.

Cartes rouges: Terwagne (T2 de Courcelles, 88e), Dupire (88e).

Buts: Cortvrint (0-1, 8e ; 0-2, 45e), Delattre (0-3, 70e).

COURCELLES: Gilain, Mereu (59e Dekelver), Kemayou, A. Fiore, Nuyts, Bastin, Marchand, Gianfelice, Altintas (59e Allegro), L. Fiore.

PÉRUWELZ: Lelièvre, Dupire, Jean-Philippe, Ruggeri, Delys (73e Mincio), Milito (71e Berthe), Leleux (65e Andry), Delattre, Cortvrint (73e Hennebicq), Haddaji, Wattier.

Une ambiance de fin de règne s’est installée à Courcelles. "Mes joueurs n’étaient pas là, avoue Nicolas Flammini, l’entraîneur courcellois. Psychologiquement, c’est compliqué pour eux. Presque toute l’équipe s’en ira à la fin de la saison et nous sommes sauvés. Et pourtant, nous étions encore 18 à l’entraînement jeudi. Finalement, j’ai envie de dire merci à mes joueurs. J’aurai passé sept mois extraordinaire avec eux. Je ne l’oublierai pas. Quand je suis arrivé, peu de gens pensaient que nous pourrions nous sauver. Grâce à leur implication et leur travail, mes joueurs ont réalisé cet exploit."

Hier, il n’y a donc pas eu photo. Trop laxistes dans les duels, les Coqs ont subi durant toute la rencontre et auraient pu encaisser bien plus. Le match aura aussi été entaché par une altercation entre membres des staffs et joueurs en toute fin de match. C’est d’autant plus dommage que la rencontre était déjà pliée.