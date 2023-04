Clara Naticchi, 18 ans, prolonge à Tchalou

Clara Naticchi est revenue sur son intégration au sein du groupe des pros et les raisons qui l’ont poussée à prolonger à Tchalou: "Cela s’est fait petit à petit et j’ai fini par trouver mes marques. Il a fallu tout d’abord que je m’habitue au haut niveau. J’entends par là, m’habituer à la barrière de la langue car les entraînements sont donnés en anglais. Il s’agit d’un vestiaire d’adultes et non plus un vestiaire d’amies. L’intensité du programme est différente aussi. J’ai décidé de continuer avec Ugo pour plusieurs raisons. Tout d’abord, j’aime le projet d’Ugo et de Tchalou pour l’année prochaine. Je me suis aussi vue pas mal progresser cette année et j’aimerais continuer sur cette voie. Enfin, je suis liée à ce club depuis que j’ai commencé le volley, j’ai un lien affectif indescriptible envers ce club et envers les gens qui le font vivre au quotidien. Pour finir, mon objectif est de grignoter de plus en plus de temps de jeu afin d’intégrer progressivement le 6 de base."