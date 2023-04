Les Beaumontois ont gagné pour leur dernière à domicile cette saison grâce à Hesse (42e) et Monnaers (80e). Du côté de Chimay, il a manqué la finition. "On s’est créé trois fois plus d’occasions, on a raté un penalty… Ça ne voulait pas rentrer, peste Fabrice Meurant. Même à dix, on a dominé mais leur gardien a réalisé un grand match aussi. C’est dommage car le contenu a été bon."

Thuin B 4 - JS Erpion 2

Les Thudiniens ressortent victorieux après un début très compliqué. "On encaisse après cinq minutes et auparavant, Erpion avait déjà touché la latte et le poteau, explique Bernard Livémont. On a eu la chance d’égaliser tout de suite pour ne pas douter." Thuin a aussi dit adieu au tour final suite à la victoire de Gozée. "Cette équipe aurait mérité d’y être mais bon… On a un dernier défi la semaine prochaine chez le champion !"

Merbesars B 3 - Marbaix 0

Une dernière tout en maîtrise pour les Sartois. Andrew Walenne a inscrit un nouveau doublé. Maxime Glasset s’est chargé du troisième but. L’équipe de Rémi Rosier attend impatiemment le tour final.

Grand-Reng 1 - Momignies 3

La première sortie des Momigniens en tant que champions a été victorieuse. "J’avais demandé de respecter le championnat et l’adversaire. Nous avons été sérieux, souligne le T1 David Gourisse. Louka (Fossé) a marqué trois fois et je suis content pour lui. Il n’a pas beaucoup de temps de jeu et quand je fais appel à lui, il répond présent. Il s’est montré très efficace aujourd’hui (lisez dimanche)."

Gozée 9 - La Buissière B 2

Les Gozéens ont amélioré leur goal-average. Aurélien Crampont s’est illustré avec un quadruplé. "La Buissière est venue à 11 et ça ressemblait à un match de fin de saison, raconte l’attaquant des Jaune et Noir. On s’est fait plaisir et c’était un peu n’importe quoi à la fin d’ailleurs (rire). Maintenant, on va aller à Chimay pour monter sur le podium." Cyril Marcelle, lui, s’est distingué avec un triplé. Rémy Staes et Loïc Ceulemans ont aussi soigné leurs statistiques.

Forges 3 - Montigny 1

Succès des Glorieux avec des réalisations de R. Cortot, Flandre et Navez. Du côté montagnard, Fabian Sénéchal a vu de bonnes choses. "Notre première mi-temps a globalement été correcte, tout comme notre début de seconde. Physiquement, je savais que ça allait devenir compliqué. Après leur deuxième but, on n’a plus su revenir."