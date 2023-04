Vanackère défend à nouveau sa ceinture IBO

Si, initialement, le boxeur qui compte 20 combats pros, dont 19 victoires, devait affronter un boxeur de Tanzanie, suite à des problèmes de visa, Il est finalement opposé à Léonarde Uzcategui, un Vénézuélien. Son palmarès est un peu plus étoffé, avec 31 combats à son actif, dont 20 victoires, 8 défaites et 3 nuls. "Je défends ma ceinture IBO Continentale pour la seconde fois. Le changement d’adversaire ne me perturbe pas plus que cela. Je n’ai pas du tout orienté ma préparation sur un adversaire, donc je m’adapte. Uzcategui semble être un boxeur solide et volontaire qui a de bonnes bases techniques", ajoute "la flingue". Antoine Vanackère va-t-il aller chercher une vingtième victoire ce samedi ? Le verdict au bout des dix rounds de trois minutes qui sont programmés, à moins qu’il décroche un onzième KO et ne soit pas obligé d’aller jusqu’au bout de la dixième reprise.

Outre Antoine, d’autres boxeurs namurois sont également à l’affiche. Le club des Gants d’Or, situé à l’Andenne Arena, est représenté par Daryl Ndayinkunda et Lilou Wilmet, chez les amateurs. Georges Dujardin et son Boxing Team Namurois place deux de ses boxeurs, Luna André et son fils, Nathan Dujardin.

A.G.