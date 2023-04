En recevant Écaussinnes ce dimanche pour ce qui est déjà l’avant-dernière journée de championnat, les gars de Nicolas Frydrak pourraient devenir champions, sabrer le champagne et officiellement accéder à l’échelon supérieur. Pour obtenir le Graal tant attendu par tout un club, les Filamarchois doivent l’emporter ou espérer une défaite du dauphin, la RAAL, en cas de faux pas face à Écaussinnes. Pour faire la fête dimanche sur le coup de 16 h 45, le T1 local a insisté sur plusieurs points durant les deux entraînements cette semaine. "On a principalement travaillé sur la tâche à accomplir par chacun des joueurs. Il s’agira de ne pas se laisser déborder par les émotions qui peuvent survenir en plein match: le stress, la peur ou l’énervement. Et puis, nous verrons ce que donnera le match."

L’équipe qui peut également se targuer d’être la meilleure attaque et la meilleure défense de la série a cependant connu quelques perturbations début septembre, avec le départ de Nicolas Frydrak. "C’était plutôt une petite coupure qu’un départ. Est-ce que cela a été bénéfique ? Peut-être, en tout cas cela a permis d’introduire un super T2 dans le staff en la personne de Ludovic Prevost et de remettre les pieds sur terre. Cela n’a duré que deux semaines et après mon retour on a enchaîné avec un neuf sur neuf et on a pris la première place. S’il n’y avait pas eu mon départ, je pense qu’on aurait quand même fait le même championnat."

La prudence est de mise, face à une équipe d’Écaussinnes qui lutte toujours pour le tour final. "L’objectif est de faire un 3 sur 6 pour monter. L’ambition est de gagner ce dimanche pour pouvoir faire la fête de manière improvisée. Si ce n’est pas ce dimanche, il restera encore Estinnes", rappelle Nicolas Frydrak. Le club, qui fête son 98e anniversaire, verra-t-il son équipe première sacrée championne pour la cinquième fois de son histoire ? Réponse ce 23 avril, vers 16 h 45.