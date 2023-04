La dernière ligne droite pour Gerpinnes et Roselies

Ce week-end, Roselies défie Beaumont, alors que les Gerpinnois reçoivent la visite de Chapelle. "Ce sont des clubs qui ont besoin de points pour se sauver. Ils vont donc tout donner. Dans cette série, toutes les équipes jouent le jeu à fond, on l’a encore vu la semaine passée avec Ressaix qui a accroché Roselies. On doit se concentrer sur notre jeu, afin de réaliser le meilleur résultat possible. Oui, j’espère décrocher le titre, on ne va pas se mentir. Mais si Nabyl Baiz venait à l’obtenir, je serais également content pour lui."

Mais les Gerpinnois ne comptent pas laisser leur place. "Je pense que le club, le staff, les joueurs, tout le monde a envie de décrocher ce titre. Ce serait fantastique pour la progression du projet et pour l’investissement de chacun. J’espère qu’on y parviendra. On a réalisé une bonne séance cette semaine. On a essayé de retirer un maximum de stress des épaules des joueurs."