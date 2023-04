Place aux choses sérieuses

De son propre aveu, Valentin Dujacquier n’a pas passé une belle saison. "Même moi, je n’ai pas été à mon niveau, surtout par rapport à l’année passée. Depuis la fin de la phase classique, je m’entraîne de mon côté pour retrouver mes meilleures sensations. Le club n’a pas su réaliser de grandes prestations. Il est temps de rectifier le tir pour aller le plus loin possible."

L’ancien soulier d’or est confiant. "Notre force, c’est l’expérience. Des joueurs comme Leo, Omar ou moi, on aime les play-off. C’est un moment particulier dans la saison. On connaît cette pression. On adore jouer avec elle. On va donc tout donner dans ce rush final, afin de forger un résultat positif."

Le Futsal Team respire la forme

À 34 ans, le gaucher prend encore du plaisir. "À l’exception de mon poids qui reste mon grand défi, je me sens bien. La passion est toujours là. Alors, si j’arrive à me contrôler sur la nourriture, je pense encore jouer quelques années, avant de devenir entraîneur."

Le Futsal Team Charleroi, lui, a réussi sa première partie de saison, avec une belle deuxième place. Pour ce premier tour des play-off, les Carolos se déplacent à Eisden Dorp qui est clairement un adversaire à leur portée.

Du côté de Charleroi, des éléments comme Idrissi, Dahbi, Ghislandi ou encore Lamsaiah respirent la grande forme. Ils sortent d’une belle qualification pour le tour élite, avec l’équipe nationale belge de futsal. Ghislandi, notamment, fut brillant au cours des deux rencontres. Il aura à cœur de terminer la saison en force. Il sera un atout et un élément très attendu. Il faudra également analyser le comportement de l’expérimenté Wilde qui disputera ses premiers play-off en Belgique.