Charleroi pour le podium ce samedi

Pour Dimitri Piraux, le coach des Dauphines, se battre pour la troisième place, ce n’est pas si mal: "Je préfère me battre pour la troisième place qu’être dans la position de l’année passée. Jouer contre les septièmes ou huitièmes, c’était pas très attrayant pour notre public. Il n’y avait pas beaucoup de monde. Cette année est différente ! Nous sommes européens."

À noter que les troisièmes vont jouer la CEV Cup et les quatrièmes la Challenge Cup. Le T1 souligne toutefois l’importance de toujours s’améliorer: "On veut bien finir cette saison. On veut terminer sur le podium. Le but est de s’améliorer l’année prochaine. Nous prenons note de nos erreurs cette saison afin de ne plus les commettre à l’avenir. Nous avons pu constater quelques limites pendant les play-off et nous allons tout faire pour pallier ces défauts. Nous entrevoyons notre ligne conductrice à adopter lors de la saison à venir. L’important, c’est de toujours faire mieux. Mes filles sont fatiguées physiquement et sans doute aussi un peu mentalement. Toutefois, ce sera le cas des filles d’Oudegem aussi évidemment."

On attend beaucoup de monde ce samedi à Ballens. Une victoire est attendue afin de fêter dignement la dernière de Diana Castano.