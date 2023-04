L'ère Demeroutis a débuté au tennis club de Thuin

Cela fait presque vingt ans que Yannis et son épouse sont au club. "C’est une des raisons pour lesquelles nous nous y sentons chez nous. Le comité est sain, nous connaissons tous les membres et l’ambiance est amicale. Ma priorité numéro une est de garder une belle symbiose entre les membres, la cafétéria et l’école de tennis. Nous devrions, je l’espère, commencer notre projet de réfection des terrains extérieurs cet hiver. Ce n’est pas une mince affaire mais ça fait partie de nos priorités à venir. La suite des objectifs en termes d’interclubs et autres investissements dépendra de la mise en place et surtout du succès du projet sponsoring que nous entamons cette année."

Le tournoi de simples organisé la semaine dernière était le premier de l’ère Demeroutis. Et sept Thudiniens lui ont fait honneur en remportant leur tableau. Deux finales ont opposé des joueuses du club: Wivine Barbier (C15) a fait parler la logique des classements contre Anne-Catherine Brogniet (C15.1) en 25-2 et Laura Josse (C30.6) a battu Mélanie Turla (C30.4) en 25-4. Deux autres Thudiniennes l’ont emporté: Christelle Flament (C15.2) contre la Mont-sur-Marchiennoise Pascale Berte (C15.1) en 35-2, Maryse Bultot (C30.4) contre la Farciennoise Anna Kazilieris (C30.6) en 35-4.

Après avoir franchi sans problème ses deux tours de qualification, Hugo Debrulle (C15.4) a poursuivi sur sa lancée en battant trois adversaires mieux classés que lui pour s’imposer en messieurs 4. C’est son troisième tournoi gagné dans cette catégorie depuis le début de l’année après celui de la Louvière et du Montagnard. Il occupe actuellement la tête du classement de sa catégorie. Christophe Cogniaux (C30.5) en 45-5 et José Tricot (C30.2) en 55-3 sont les 6e et 7e Thudiniens vainqueurs. Défaite en finale des 55-4 par contre pour Philippe Hachat (C30.4) contre le Montagnard Philippe Quertemont.

Deux finales pour Daniel Tran-Huu

Un autre Montagnard figure au palmarès du tournoi: Daniel Tran-Huu (C30.4), victorieux en 35-5. Il n’est pas passé loin du doublé: il a en effet perdu la finale des messieurs 6, 7/5 au troisième set, contre le Jamelovien Adrien Adam (C30.4) après un nouveau beau parcours. Fatigué par sa demi-finale en trois sets contre le Gillicien Frédéric Bernardi (B + 4/6) qu’il avait terminé quelques heures plus tôt, le Gerpinnois Ludovic Minette (B + 2/6) a laissé la victoire en 35-3 à Sébastien Durant (B + 4/6). Steffi Fensie (C30, TC Lausprelle) en 25-3 et Olivier Napoleone (C30, TC Fontainois) en 45-4 ont aussi gagné dimanche.