Le travail de Monceau et Gilly félicité par le titre en P2 et P3 dames

Gilly, qui a donc remporté le titre en P3B, après une lutte avec Anderlues et la JGA Charleroi, ses deux principaux concurrents, évoluera donc en P2 la saison prochaine. "C’est une récompense du travail effectué. Je suis fière de cette équipe, et surtout de ma capitaine, Serena Ricchello, la capitaine et meilleure buteuse. Elle a très bien géré, était assidue aux entraînements", ajoute Karine Dejeaifve.

Les Gilliciennes pointent à 49 points, à quatre unités de la JGA, 2e.

De la régularité

Du côté de Monceau-Châtelet, sacré en P2C, le titre n’était pas une surprise: "On avait déjà une équipe pour jouer le dessus de classement. On a vite été premier, et hormis une défaite contre Chapelle, on n’a pas perdu de la saison", dit Fabien Lepine, coach des Moncelloises. Il déplore toutefois le niveau "pas très relevé" du championnat. "Seuls Fleurus et Chapelle auraient pu nous voler le titre."

Monceau-Châtelet évoluera donc en 1re provinciale la saison prochaine. Mais Fabien Lepine ne se met pas la pression. "Ce sera un nouveau challenge. Le niveau est plus élevé en P1, avec des équipes plus compétitives. Cela nous permettra de voir où on en est, mais l’objectif sera de se maintenir au milieu, de ne pas redescendre."

Quelques départs prévus

Promues, Gilly et Monceau devraient conserver leurs noyaux, à quelques exceptions près. "Une ou deux filles veulent partir. Sinon, j’espère que l’équipe restera complète, et aussi recruter quatre ou cinq filles d’expériences. Nous avons actuellement 17 filles dans le noyau gillicien, de quoi faire une équipe. Mais si nous avons assez de joueuses, pourquoi ne pas créer une P3 pour former des plus jeunes ?", lance Karine Dejeaifve. Son homologue moncellois observe aussi cette tendance: "Je vais garder la majorité de mon noyau. Les départs, ce seront plutôt des filles en fin de carrière, qui veulent arrêter car le niveau en P1 est plus élevé pour elles. Les autres filles restent. Nous avons aussi créé une P3, où les jeunes se forment."

La saison n’est cependant pas encore terminée. Il reste un dernier match à jouer ce week-end. Gilly se rendra à Merbesars samedi à 15h et Monceau se rendra à l’Olympic dimanche à 11h45.