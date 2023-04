Léa Josevski arrive à Tchalou

La jeune adolescente de 15 ans va rejoindre les rangs d’Ugo Blairon la saison prochaine. Venant de Chaumont, elle secondera Lien Van Geetruyden à la passe. Pour le coach thulisien, il est nécessaire de reformer la jeunesse francophone: "J’ai choisi Léa car j’avais le désir de retravailler avec une jeune francophone qui a du potentiel. Il nous fallait quelqu’un de plus jeune que Lien pour nous former cette personne. Nous avons un modèle et il nous faut formater nos joueurs de manière à produire un certain jeu. Il nous faut reconstruire une nouvelle génération et c’est-je l’espère – ce que nous allons réaliser avec Léa Josevski à la passe et Léa Delhelle au poste de libero."