Quatre joueurs roviens ont gagné leur tableau de simple. A commencer par Célia Evariste qui a gagné ses trois matchs de poule 4/5/6 sans perdre un set et notamment le match-clé contre son amie Gaëlle Porignaux. En 11/12, trois joueuses ont obtenu le même bilan (deux victoires, une défaite) et c’est Cassandra Uri qui est déclarée gagnante. Chez les novices (classement 12), Shona Cambier et Emmanuelle Porignaux sont sorties gagnantes de leur poule et se sont affrontées en finale avec une victoire de Shona. Le dernier Rovien vainqueur en simple est Jérôme Durant en 7/8 avec trois victoires et un walk-over. Jordane Toussaint a fini sa poule 7/8 avec deux victoires et une défaite alors que Aidan Cambier a atteint la finale du tableau 9/10 mais il y a été battu par le Mont-sur-Marchiennois Boris Léonard.

Des Roviens compétitifs

Deux autres joueurs du MsM RBC se sont affrontés en finale du simple 12: Florentin Schrevens a battu en deux manches Martin Faux. Maxim Chantrenne est aussi finaliste du tableau 11.

Le club de Charleroi a aussi deux vainqueurs en simple: Flavien Helson (5/6) et Lucie Duquesne (9/10).

En double aussi les Roviens ont fait main basse sur plusieurs tableaux: Célia Evariste et Jordane Toussaint (4/5/6), Sarah Gillebert et Savanna Vermeulen (7/8), Valine Ganna et Cassandra Uri (9/10) ainsi que Emmanuelle Salengros (11/12 avec la Louviéroise Eloïse Cameriere) ont gagné toutes leurs rencontres de poule, tout comme Jean-Jacques Ganna et Antoine Higuet (11/12) qui eux ont en plus dû jouer une phase finale. Dans les tableaux pour novices, ce sont aussi des paires roviennes qui l’ont emporté: Michaël Brasseur et Michel Labbé, Carine Léoni et Nadine Moreau. On soulignera aussi la victoire du Beaumontois Sébastien Savels (5/6) avec le Manageois Vivan Beelen.

Cinq tableaux de mixtes ont pu être montés. Célia Evariste a complété son armoire à trophées avec un troisième titre, avec le Carolo Flavien Helson (5/6). Deux autres Roviens l’ont aussi emporté avec un partenaire issu d’un autre club: Antoine Higuet (11/12) avec la Mont-sur-Marchiennoise Océane Degrève, Valine Ganna (9/10) avec le Namurois Adrien Gago Vazquez.