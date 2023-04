L’aboutissement d’un projet à Momignies

Le patron du club a ensuite mis en avant le travail de son staff, dont c’était la première saison. "David Gourisse et son adjoint Cédric Planquette ont créé un état d’esprit extraordinaire. Dans un groupe assez jeune, ils ont instauré de la discipline qui nous permet d’en être là. La montée était un objectif et on ne s’en cachait pas mais c’était loin d’être acquis"

L’émotion d’un capitaine

En juin 2022, le club inaugurait ses nouvelles installations en grande pompe. Moins d’un an plus tard, il est champion et accède à la P3. "C’est la cerise sur le gâteau. Ça fait 7 ans que je suis à la tête du club et on en avait déjà rêvé. Mon fils et mon neveu font partie de l’effectif et le stade porte le nom de mon papa. C’est énormément d’émotion. J’ai évidemment une pensée pour tous ceux qui nous entourent: les bénévoles, le comité, etc. Ensemble, nous avons créé une incroyable dynamique à tous les niveaux. Nous faisons honneur à notre slogan" Plus qu’un club, une grande famille ".

Après la rencontre, l’entraîneur David Gourisse n’a pas manqué de souligner l’émotion qui régnait, dont celle de Christophe Bataille à sa sortie du terrain. Un grand moment pour le capitaine de 36 ans. "C’est une joie immense. C’est la première fois que je suis champion, on ne se moquera plus de moi (rire). En plus, toute ma famille était là. C’est un sacré accomplissement. Je serai toujours présent l’an prochain car je veux vivre cette aventure en P3. Il faudra vite d’adapter pour espérer passer une saison tranquille."

D’abord se maintenir, puis…

La transition se fera avec le groupe actuel puisque tous les joueurs ont annoncé vouloir rester malgré de fortes sollicitations. "Comment peut-il en être autrement ? sourit le président. Plus sérieusement, c’est une très bonne nouvelle. Je pense qu’on a une équipe qui tient largement la route. On va se renforcer et nous serons ambitieux. L’objectif est de se trouver en P2 dans les trois ans." Une ambition que partage son coach. "En P3, l’équipe sera où elle doit être. Il y a eu de gros investissements de la part de la direction et ce n’est que la suite logique des choses. On devra se maintenir le plus rapidement possible et ensuite, pourquoi pas titiller le Top 5 et le tour final ? Nous ne nous fixons pas de limite. Désormais, nous allons terminer le championnat en essayant de rester invaincus à domicile. Après, nous nous concentrerons sur le recrutement."