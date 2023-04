Goutroux 2 – Maurage 2

Résultat frustrant, mais pas catastrophique pour les gars de Christophe Barrit. Selon le coach local, le tour final est même acquis. "Il faudrait une catastrophe pour ne pas y être, mais pour moi elle est faite. On va préparer le tour final et on est en train de redorer le blason de Goutroux", se félicite le T1.

PàC/Buzet 1 – Écaussinnes 1

Face à une équipe qui lutte pour le tour final, les PàCmen semblent avoir assuré le maintien avec un bon point glané.

Roux 2 – La Buissière 3

Toujours pas rassurés sur leur sort, les Roviens enchaînent une nouvelle défaite. La dernière victoire remonte déjà au 29 janvier dernier.

Forchies 7 – Houdeng 0

Les hommes de Nicolas Frydrak ont fait le job et pourront fêter le titre la semaine prochaine, face à Écaussinnes. "Nous sommes en confiance pour les deux derniers matches", lance l’entraîneur de Forchies.

Trazegnies Sp. 1 – La Louvière Centre 2

Toujours en lutte pour prolonger le bail en P3, les Trazegniens n’auront plus le droit à l’erreur et devront faire un sans-faute. "Par contre, si on perd l’un des matches, c’est définitivement mort", estime Cosimo Schena, l’homme fort de Trazegnies.

Division 3D

Ransart 2 – Montignies 1

La défaite des Montagnards arrive sans doute au plus mauvais moment de la saison. "Nous n’avons pas du tout été consistants, la tête n’y était pas. C’est compliqué d’aborder un match avec si peu de caractère. Les gars étaient complètement amorphes. Je pense que les joueurs lâchent prise", déplore Oriani De Santis, l’entraîneur de Montignies.

Gerpinnes 5 – Rance 0 (forfait)

Les Rançois n’ont pas effectué le déplacement. Gerpinnes gagne les trois points de la victoire sans monter sur le terrain.

Jamioulx 1 – Farciennes 2

Le réalisme était farciennois ce dimanche après-midi. La lutte pour la 5e place est plus que jamais relancée. "On aurait dû marquer six, sept voire huit buts. Mais sans marquer, on ne peut pas revendiquer quoi que ce soit", constate Jeremy Lemarque, le T1 local.

Frasnes 1 – Marcinelle 1

Le leader du championnat a trébuché et doit céder sa place. "Nous n’avons pas bien entamé le match. Et on s’en sort même bien avec le match nul, puisque Frasnes a loupé un penalty", signale Ahmed Gherdaoui, le coach marcinellois.

Solre-St-Géry 2 - Jumet 0

Dans un match difficile, les Solréziens ont finalement émergé et n’abandonnent pas l’idée de disputer le tour final. "C’est un jour où tout allait bien et on revient à un point de la cinquième place", détaille Gianni Amico, l’entraîneur victorieux.

Boussu-lez-Wal. 3 – Fleurus 2

En jouant sans pression, Boussu-lez-Walcourt reste en vie. "C’est encore possible, mais ce sera compliqué", lance-t-on du côté local.

Gosselies 2 – Baileux 1

Les Casseroles, qui préparent activement la saison prochaine en coulisses, ont obtenu les trois points de la victoire en fin de rencontre.

Erpion 2 – Bouffioulx 4

Grâce à la défaite de Montignies et au faux pas de Marcinelle, les Bouffaloniens effectuent la bonne opération du week-end.