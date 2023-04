ANS: Moran Garcia 0-1, Vandenbranden 12-2 (2X3), Mossay 4-12 (3), Bastin 9-7 (2), Hannon 0-7 (1), Derison 8-5 (1), El Yazidi 7-3 (2).

USVC: Ahmed 3-5 (2X3), Sculier 15-9 (1), Karavokyros 0-5 (1), D. Linchant 4-10, Bearzotti L. 15-5 (4) et R. 3-5 (2), Mertens, Duding 13-6 (2), Steenberghs 5-0 (1), Verlinden 4-0.

Il n’a fallu qu’une mi-temps aux joueurs de Stéphane Huegaerts pour faire la différence. Le coach de l’US a fait tourner au maximum son effectif, le jeune David Linchant étant d’ailleurs lancé très vite, sans ce que le rendement s’en ressente. Au repos, tout était dit, malgré une défense perfectible: 40-62. Le Campinaire contrôlait aisément le débat à la reprise.

Namur B 56 – Charleroi B 61

9-12, 15-14, 15-21, 17-14.

NAMUR:Matthys, Giaux 16 (4x3), Hucorne 4, Iemmolo 5 (1x3), Boosten 6, Godart 2, Colin 2, Remacle, Vandy 13 (3x3), Cool 6 (2x3).

CHARLEROI: Fimiani 5 (1x3), Dupire 6, Cambioli 28 (5x3), Vandewattyne 17 (1x3), Muylaert 3, Verstraete, Stefek 2.

Les Namuroises ont à nouveau échoué de peu, cette fois-ci contre le Spirou Ladies, emmené par une Cambioli intenable. Après une première mi-temps plutôt partagée (24-26), Namur est acculé en défense mais reste au contact grâce à son adresse extérieure (39-47, 30e). "Dans le final, on n’y croit pas assez, confie le coach namurois, Jérémie Palix. À -4 à deux minutes de la fin, on n’effectue pas le pressing pour se permettre de se projeter. On attend la fin de saison."