Arbitre: M. Ben Ahmed.

Cartes jaunes: Crainich, Gaspard, Courtin Silva, Hanoulle, Frate, Crocco.

Cartes rouges: Dufer (69e, 2 cj), Noël (76e, 2 cj).

Buts: Hemal (0-1, 22e), N’Diaye (1-1, 31e), Dufer (1-2, 34e), Gaspard (2-2, 42e), Courtin Silva (2-3, 85e), Zidda (2-4, 87e).

MONTIGNIES: Brasseur, Akono, Gaspard, Struyven, Mesrouri (89e Berghen), Crainich (89e Cromphouldt), Frate, N’Diaye, Lange, Conde-Garcia (69e Louahed), Hanoulle (61e Noël).

RANSART: Minsart, Dosogne, Castellana, Quina (61e G. Cagnina), Courtin Silva, Hemal (88e Nastulla), Yedoh, Dufer, Crocco, Miceli (90e T. Cagnina), Zidda.

L’enjeu aurait pu paralyser les voisins, il les a sublimés dans une première période fomme qui aura vu les Ransartois mener à deux reprises et les Montagnards revenir autant de fois. N’Diaye répondait à Hemal sur deux frappes de près tandis que Dufer, d’un centre-tir millimétré, voyait son 1-2 annihilé quelques minutes plus tard par un missile de Gaspard dans l’autre rectangle. Ajoutez des occasions de Struyven, Zidda, Frate et Hemal: personne ne s’est ennuyé avant le repos.

Le thriller s’est, ensuite, déroulé en trois actes: une domination locale aggravée par la seconde jaune de Dufer, une parité numérique rapidement rétablie par Noël qui n’aura, finalement, passé qu’un petit quart d’heure sur le terrain et un final à couper le souffle.

Avant cela, Mesrouri avait hérité d’une occasion en or de porter, enfin, les Montagnards aux commandes mais le capitaine avait buté sur Minsart. La chance était passée et le derby basculait en deux minutes, entre la 85e et la 87e. Castellana distillait un douzième caviar à Courtin Silva qui, cette fois, s’en allait battre Brasseur avant qu’une mésentente entre le portier du Sporting et Akono laisse Zidda tranquillement récupérer le cuir et le pousser dans le but vide pour un KO définitif.

Ransart peut souffler tandis que Montignies se mord les doigts et a, désormais, besoin d’un miracle pour s’en sortir.