La 28e journée a débuté samedi avec la gifle subie par Grand-Reng. Les Abeilles ont passé une très mauvaise soirée. "On avait huit absents, déplore le CQ et T2 Sébastien Lobé. Les gars de réserves ont été courageux mais n’ont pas encore le niveau. Notre deuxième tour a été compliqué, il y a eu beaucoup de remous au sein du club. J’espère qu’on va se reprendre pour le tour final." En face, la Jeunesse signe une victoire de prestige. "Les 30 premières minutes ont été très bonnes, souligne le coach Antony Moles. On s’est relâché après le 2-0 et l’adversaire nous a punis. En seconde, on a à nouveau pris les choses en main pour alourdir le score."

Sivry 1 - Thuin B 5

Les Chevrotins ont été sèchement battus à domicile. "Thuin était plus fort, admet David Dartevelle. Après leur deuxième but, on s’est écroulé. Sur les onze alignés aujourd’hui (lisez dimanche), six sont en partance et j’ai senti qu’ils avaient déjà la tête ailleurs. On s’apprête à repartir de zéro mais ça ne m’effraie pas." Les Thudiniens enchaînent avec Bernard Livémont. "Ça fait 6 sur 6. On sait que pour le tour final, ce sera compliqué mais on va donner le maximum jusqu’à la fin."

Chimay 0 - Merbesars B 7

Chimay a été balayé par un Merbesars bien supérieur. "Un non-match de notre part, peste Fabrice Meurant. Notre gardien a réalisé une grande prestation. Sans lui, le score était encore plus large. Ça sent la fin de saison." Les Merbiens remontent à la troisième position. "Une très bonne saison pour nous, surtout après notre 3 sur 15 inaugural, se souvient Rémi Rosier. Il nous reste un match et on va tout faire pour conserver cette place sur le podium, avant d’attaquer le tour final." Le jeune Jules Callewaert a fêté ses 16 ans avec un but. "Peut-être le plus jeune buteur de P4", sourit son entraîneur.

Momignies 8 – Froidchapelle B 0

Les Momigniens ne pouvaient pas rêver mieux pour être sacrés. La partie était pliée à la pause, le marquoir affichant 3-0. La deuxième mi-temps fut encore plus prolifique pour les locaux. La fête peut commencer.

Montigny 0 – Gozée 4

"On a été bousculé en première mi-temps, malgré notre avance, pointe l’attaquant gozéen Rémy Staes. Le coach a resserré les boulons à la pause et on s’est montré nettement au-dessus ensuite." "Nos 25 premières minutes étaient convaincantes, Gozée n’était pas à l’aise, note Fabian Sénéchal. Après le 0-3, on a baissé les bras."

La Buissière B 5 – Beaumont B 0 (forfait)

Les Beaumontois n’étaient pas suffisamment en nombre et ne se sont pas présentés.