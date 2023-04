Arbitre: M. Sayoud.

Cartes Jaunes: Dekuyper, Kalala.

Carte Rouge: Tiboue (90e+2).

Buts: Hassaini (1-0, 67e), Ouali (2-0, 90e+4).

OLYMPIC: Janssens, Felix, Race, Maisonneuve, Delbergue (81e Ouali), Vanderbecq (60e Dahmane), Hadj, Kouri (60e Gaye), Ito Singa, Hassaini (75e Miljanovic), Penin.

MANDEL: Goblet, Verhaest, Tarfi (69e Rucquois), Laloux, Kalala (81e Dosso), Fonkeu, Dekuyper (73e Giunta), Diakhate, Mujangi Bia (81e Castagne), Tiboue, Cisse.

Face à la lanterne rouge de la compétition, l’Olympic pouvait se relancer. La première mi-temps est compliquée puisque les Carolos se heurtent à un bloc bas et compact. Les opportunités se comptent sur les doigts d’une main. Une timide tentative de Hadj n’inquiète pas Goblet tandis que Race ne parvient pas à cadrer sa tête dans le petit rectangle sur un corner. Ce sont les joueurs de Mandel qui se créent les deux plus belles occasions sur des phases de reconversion offensive. La frappe de Mujangi Bia est repoussée par Janssens, suppléant de Moriconi, et dix minutes avant la pause, le portier réalise une sortie parfaite devant Laloux.

Les Dogues reprennent la seconde période avec de bonnes intentions mais les tentatives au but restent timides. Finalement, Gaye, sorti du banc, provoque un penalty que transforme Hassaini à la 67e. Jamais dangereux dans ce deuxième acte, Mandel prend des risques et se découvre. Les Dogues en profitent pour sceller le score final de ce match dans les arrêts de jeu par Ouali. La patience a bien été la clé du succès des Carolos.