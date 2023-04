Ils ont dit stop

Trois entraîneurs ont annoncé leur départ en fin de saison. Pour David Delaunoy, le mot de départ n’est toutefois pas le plus approprié vu qu’il reste à Goutroux: "Mais je ne serai plus l’entraîneur de l’équipe B. Mon travail va me prendre trop de temps, je vais juste continuer à entraîner les U13." Concernant Johan Blondiaux, futur ex-coach de Trazegnies Sp B, c’est plutôt la lassitude qui a motivé son choix: "De tous mes passages, je n’ai jamais connu une telle suite de mauvais résultats. Je n’ai pas abandonné par orgueil, mais je ne vais pas m’infliger une saison de plus." Enfin, Pierre Santoro mettra lui fin à son passage à Anderlues B et à une carrière de 30 ans: "Même si l’on n’est qu’en P4, le coaching demande trop d’investissement. D’un autre côté, je vois les nouvelles générations pour qui le foot n’est plus une priorité. Je préfère stopper là, sur une belle saison."