Cartes jaunes: Mbeng, Claes, Meeus, Denuit, Bergiers, Lokembo, Monkoy.

Buts: Bongiovanni (0-1, 2e), Bogaerts (1-1, 20e), Stulic (1-2, 29e ; 1-3, 45e), Bongiovanni (1-4, 78e).

TIRLEMONT: Herbots, Bergiers, Meeus Vanwesemael, Saidi (75e Vanweerts), Yagan, Bracké (46e Marchal), Claes, Jochmans, Bogaerts, Matterne (81e Lenaers).

SPORTING B: Delavalee, Ozonwafor, Hoedaert, Benaets, Lokembo, Stulic (88e Rousseau), Ntelo (71e Monkoy), Lutte, Bongiovanni (84e Delperdange), Monticelli, Mbeng (46e Denuit).

Les Zébrions ont fait un pas de plus vers le maintien avec ce large succès à Tirlement. Il faut dire que les jeunes Carolos ont eu l’apport non négligeable d’Ozonwafor et de Stulic, membres du noyau A. L’attaquant serbe a d’ailleurs inscrit deux buts. En accrochant la quinzième place actuelle du classement, les Carolos ont pris une belle distance avec les places de relégables. Il reste cinq rencontres à négocier au Sporting pour assurer un nouveau bail en N1.