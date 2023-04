Véritable promenade de santé pour Carolo Foot qui a étrillé l’équipe B de Marcinelle. Si Mainghain a sauvé l’honneur en fin de match, les Carolos en avaient planté dix avant des œuvres de Tozzi, buteur par quatre fois. Debbouck et Ennaciri ont inscrit un doublé et Eddaghri et Teti ont participé à la fête. Avec ce succès, les Carolos remontent sur le podium.