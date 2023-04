CEP: Taglifero 2-0, Tshiteya 16-11 (2X3), Cirelli 16-11 (3), Austin 3-8, Lambot 15-5, Itangishaka 3-3 (2), Degimbe 6-6 (4).

XL: Ilunga 12-13 (3X3), Benzouien 12-11 (4), Christine 6-8, Kanda-Boko 4-4, Moukrim 4-2, Lachguar 0-4, De Westerlinck.

Si Steinier manquait à l’appel, comme prévu, Dan Kasavuli n’était pas parvenu à se libérer. Par contre, le jeune papa Melo Tshiteya a effectué sa rentrée alors que le Batave Shaqille Austin réussissait ses débuts avec le Charleroi Expérience Performance. Sa présence a fait du bien en périphérie. Les pensionnaires de la Garenne ont démarré plein pot et ont rapidement creusé l’écart. Au repos, l’essentiel était acquis (61-38) et le CEP s’est ensuite contenté de contrôler.

Olympic 55 – Natoye 79

11-20, 17-27, 15-15, 12-17

MSM: Lefebvre Th. 0-2 et A. 4-4, Vanderstraeten 5-0, Blaise B. 4-1 et Th. 5-4, Milhi 1-3, Armant 0-3 (1X3), L. Vitali 6-8 (1), Hoebeke 0-2, Bourgeois, S. Cambioli, Gaspard 3-0.

RCSN: Van Landschoot 6-4, Heraly 3-2, Henry, Targez 6-4, Pirlot 11-4 (3X3), Legros T. 3-0 (1) et M., Beuken 8-2 (1), Van Doninck 8-7 (4), Giaux 2-4, Gilain 0-5 (1).

Les Condruziens (coachés par Olivier Biron) ont aisément rebondi après leurs revers face à Woluwe. L’équipe locale n’a jamais eu droit à la parole face aux expérimentés visiteurs: 28-47 au repos et 43-62 à la 30e. Mont-sur-Marchienne conserve une chance de maintien grâce aux revers également encaissés par Haneffe et Linthout. Néanmoins, la pression augmente encore un peu plus.