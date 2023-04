21-25, 25-21, 25-17, 25-9

Du côté de Charleroi, les filles de Dimitri Piraux peuvent encore terminer troisièmes et donc accéder à la CEV Cup plutôt qu' à la Challenge Cup. Pour le coach, ce serait un petit plus: "On accède à l’Europe et c’est le plus important. Notre rencontre contre Gand de ce week-end s’est soldé par une défaite, nous allons donc affronter Oudegem pour la petite finale."

Anvers 2 - Tchalou 3

17-25, 21-25, 25-21, 25-20, 8-15

À Tchalou, beaucoup de joueuses partent. Un cycle nouveau va débuter dans ce club. Nous en parlerons bientôt plus en détail. De ce fait, les étrangères Marta Matejko, Zana Sporer et Amalie Jorgensen quittent le club. Les choses étant un peu différentes pour la Danoise qui rejoint un club allemand de renom. Ugo Blairon était ravi de la victoire: "J’ai bien fait jouer les jeunes. Léa Delhelle, ma jeune libero, a été solide en réception. Elle a bien fait ça. La salle n’est pas facile et les services anversois sont puissants. Léa a tenu la distance, je suis content. Clara Naticchi a aussi su sortir son épingle du jeu. Elle était juste un peu fébrile à l’attaque car elle s’est mis de la pression. C’est normal à son âge et tout le monde passe par là. Le résultat est là et alors notre Charline Humblet qui termine la saison en boulet de canon. Elle a connu une toute grosse évolution. Elle donne vraiment la meilleure version d’elle-même. Ça m’a fait plaisir de l’entendre dire qu’elle se plaisait bien chez nous. Je voudrais ajouter à propos d’Amalie Jorgensens que son transfert en Allemagne est une belle fierté pour nous. Elle reviendra un jour à la maison, je l’espère. Je suis content de la victoire mais ce match est à l’image de la saison. Un super-potentiel, de supers moments mais des inconsistances… Nous allons tenter de remédier à cela."