Le derby de ce dimanche opposera deux équipes avec des dynamiques très différentes. Les Moncellois sortent de quelques prestations consistantes tandis que Gosselies est passé à côté des rencontres qui auraient pu rendre cette fin de saison palpitante. On ne voit pas très bien comment le Casseroles pourraient encore accrocher le maintien, qui n’est plus qu’à une victoire pour Monceau. La rupture du contrat qui liait le RGS à son nouveau gardien, Alexis Martinez et à l’attaquant Alan Luvovadio sont la preuve que même la direction gosselienne n’y croit plus. "Mathématiquement, ce n’est pas encore fini pour eux, prévient pourtant Olivier Brabant, le médian de Monceau, Ils auront aussi à cœur de montrer qu’ils n’auront pas réalisé un bon deuxième tour par hasard. Nous, comme il ne nous faut plus qu’une victoire pour être rassurés, nous devrons commencer pied au plancher. Nous voulons aussi soigner l’image de notre club en assurant au plus vite le maintien."

Il faut aussi dire que cette fin de saison sera synonyme d’adieux pour plusieurs cadres moncellois. Jérémy Steens et Jérémy Decuypers ont déjà annoncé qu’ils ont signé à Erpion, Nicolas Bodson rejoindra Ransart, Olivier Brabant évoluera à Montignies. Ryan Traoré partira lui aussi mais n’a pas encore trouvé une nouvelle équipe. "Nous espérons tous nous sauver le plus vite. Et puis une victoire nous permettrait aussi de conserver l’intérêt de nos derniers matches. Nous pourrions peut-être jouer la dernière tranche jusqu’au bout. Ce serait bien d’avoir encore un objectif jusqu’au terme de la saison."

D’ailleurs l’ambiance est au beau fixe dans le groupe moncellois. "Nous avons bien bossé cette semaine. Tout le monde est concentré sur le maintien. Alors, oui, nous les anciens avons accepté un nouveau challenge en provinciale. Steens et Cuypers ont trouvé un joli défi à Erpion. Moi je pense encore pouvoir apporter quelque chose à une équipe de P1 ou de P2. Ne fût-ce que mon expérience aux jeunes. Nous devons aussi écouter les alertes que nous lancent nos corps. Il est aussi temps pour le club de tourner une page et de trouver des joueurs plus jeunes et plus vifs. Mais, pour le moment, nous travaillons sereinement pour terminer en beauté cette saison et boucler notre passage à Monceau de la plus belle des manières." Et de faire encore quelques fêtes tous ensemble.