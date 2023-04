Roselies veut finir sur une grosse fête

Melvin Kruys, lui, sort d’une saison fantastique. L’ancien joueur du RCCF et de Châtelet affiche un bilan de 32 buts. Il est actuellement, et de loin, le meilleur buteur de la série. "C’est bon pour la confiance. Ce ratio, je le dois aussi au groupe et notamment à Massimo Contino. J’espère que je pourrais le prendre dans mes valises, si je trouvais un beau nouveau défi. Des équipes de D3, de P1 et de P2 ont déjà pris contact. Mais je prends mon temps. Je m’en moque de la division ou du financier, je veux surtout vivre une saison pleine, dans la bonne humeur. Un objectif but ? 37, c’est ce que je me suis fixé pour cette saison. J’avais déjà réussi à atteindre ce chiffre, mais j’étais plus jeune et j’évoluais en P3."