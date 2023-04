Olivier Calvo débarquera à Courcelles !

Le président Portier de Courcelles, en P1 Hainaut, prépare la prochaine saison. Le staff et la majorité des joueurs ne poursuivront pas l’aventure, le club a donc besoin de se renforcer. Les Courcellois tiennent déjà leur futur entraîneur. "Il s’agit d’Olivier Calvo, a expliqué le patron des Coqs. C’est un super-gars et un très bon entraîneur. On va faire du bon travail ensemble, comme il a pu le faire à Frasnes notamment."